Entrepreneuriat au Maroc : Comment dématérialiser ses procédures administratives ?

A l’ère du numérique, qui balaie peu à peu les interminables files d’attente des administrations publiques ou des banques, de plus en plus de chefs d’entreprise choisissent d’effectuer leurs procédures administratives en ligne. / DR

A l’ère du numérique, qui balaie peu à peu les interminables files d’attente des administrations publiques ou des banques, de plus en plus de chefs d’entreprise choisissent d’effectuer leurs procédures administratives en ligne.

L’e-administration propose en effet plusieurs avantages : les procédures sont simplifiées, l’accès à l’information est donc plus pratique puisque les formulaires peuvent être remplis et renvoyés via Internet. Les coûts sont également réduits : les frais liés au déplacement et à l’affranchissement disparaissent. De plus, la dématérialisation permet un gain de place, un stockage informatique étant moins volumineux qu’un stockage de documents papiers.

Last, but not least : les impacts environnementaux sont limités et le développement durable, lui, est préservé. Ce procédé génère une diminution de la consommation de papier et peut même, à terme, aboutir au «zéro papier».

Le portail Damancom et «SIMPL»

Au Maroc, la dématérialisation s’installe progressivement. Parmi les administrations et les entreprises qui ont déjà opté pour cette pratique, la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) qui a mis en place depuis plusieurs années le portail «Damancom ». Ce dernier permet à ses affiliés d’effectuer en ligne les déclarations et les paiements des cotisations sociales.

La Direction générale des impôts (DGI) possède également un portail qui permet d’effectuer la télédéclaration et le télépaiement de certains impôts tels que la TVA, l’impôt sur le revenu (IR), l’impôt sur les sociétés (IS) et les taxes locales. Il s’agit du télé-service baptisé «SIMPL» (Service des Impôts en ligne).

Pour adhérer au «SIMPL», il suffit de renseigner un dossier d’adhésion et de le déposer auprès de la Direction régionale ou inter préfectorale des impôts du lieu du siège social de l’entreprise. Ce dossier contient plusieurs formulaires, téléchargeables à partir du site www.tax.gov.ma de la DGI.