Nomad #1 - Tanger : Le mythe derrière les grottes d’Hercule

Les grottes ont été restaurées en juin 2015 dans le but d’attirer plus de touristes et de préserver la richesse de ce lieu haut en couleurs, avec une architecture à couper le souffle. L'endroit offre une vue imprenable sur l’océan Atlantique et le détroit de Gibraltar.

Le monument près de la ville du Détroit, a été réhabilité en octobre 2015, après 18 mois de travaux, pour un montant total de dix millions de dirhams. La réhabilitation portait sur les parois de la grotte, l'aménagement des espaces extérieurs, la construction de locaux commerciaux, des cafés et restaurants, et la modernisation du réseau d'éclairage public.

Le lieu a été classé patrimoine historique en 1950, il avait été découvert en 1906. La fierté des Tangérois est une caverne naturelle creusée par les vagues de l'Atlantique. Il se situe au sud du Cap Spartel, autre lieu de référence de la ville du Détroit. Plusieurs grottes cohabitent, nommées Grottes d'Achakar, voisines les unes des autres.

A première vue, l'endroit peut sembler hostile, mais il ne faut pas hésiter à s'aventurer à l'intérieur. La fente offre une vue sur l'océan qui amène de la magie à ce haut lieu touristique, un pan de lumière propice aux photos souvenirs. De nombreux magasins d'artisanat proposent à la sortie de la grotte des babioles pour emporter un bout de l'histoire d'Hercule avec soi.

Une croyance populaire dit que la grotte a été créée par une civilisation ancienne pour se protéger des dangers de la mer Méditérranée.

Le mythe d'Hercule

Plusieurs mythes et légendes entourent l’origine de cet endroit. Celui qui revient régulièrement, c'est celui d’Hercule, le fils de Zeus dans la mythologie grecque, qui aurait vécu l’une de ses aventures au Maroc, plus précisément à Tanger.

Le royaume aurait été, selon la légende, le lieu où se situaient les jardins des Hespérides. Hercule devait s’y rendre pour accomplir le 11ème de ses travaux. Les trois filles du Titan Atlas gardaient les arbres aux pommes d’or, avec un dragon à cent têtes pour empêcher quiconque d’approcher les précieux fruits, qui avaient des vertus magiques d’immortalité.

Le fils de Zeus avait justement pour but de s’emparer de ces fruits magiques. Il tua le dragon et réussit à se procurer les objets de sa convoitise.

Complètement épuisé après le périple, le héros aurait pris le temps de se reposer dans les cavernes. Les traces de son passage ont laissé son empreinte, puisque des marques de pas ainsi que sa gamelle subsisteraient jusqu’à aujourd’hui.