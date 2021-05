1952 : L'année où un club marocain a cotoyé le Barça et le Real en Liga

Un club marocain qui dispute une saison entière du championnat espagnol. La perspective peut sembler a-géographique mais cela s’est déjà produite dans l’histoire de la Liga. En 1952, l’Atlético Tetuán a disputé la 21ème saison du championnat ibérique qui regroupait alors 16 équipes, rappelle le site du magazine spécialisé So Foot. La suite est moins glorieuse pour le club mais elle aura le mérite de laisser des anecdotes historiques.

«Chicha» fait mouche en dépit d’une prestation déplorable du club

L’Atlético Tetuán est lanterne rouge du champion et se retrouve relégué en seconde division. Il enregistre une première défaite 1 but à zéro face à Saragosse. Puis il essuie une autre défaite 4 buts à 2 contre le Real Madrid avant de subir une écrasante défaite 8 à zéro face à l’Atlético Madrid. L’Atlético Tetuán perd également face à Santander. Mais sa victoire 2 buts à 1 contre le Celta de Vigo et son match nul arraché 3 buts partout face au Real (match retour) viennent sauver la face. Néanmoins, le club marocain arrive en quarts de finale de la Coupe d’Espagne avant d’être éliminé par le Barça.

Résultat, il finit dernier du championnat de 16 équipes avec 19 points au classement, 51 buts marqués et 89 encaissés. Mais ébloui par la prestation de Mohamed Lahcen alias «Chicha» du club tétouanais, le FC Barcelone fait des pieds et des mains pour compter le joueur marocain dans son effectif. A l’exception de László Kubala, le club catalan est même prêt à échanger n’importe lequel de ses joueurs contre l’arrivée de «Chicha» chez les Blaugranas. Mais le joueur marocain, populaire pour ses penalties tirés à l’aveugle, refuse la proposition des Catalans.

Les origines du club expliqueraient la présence du club marocain en Liga

Loin des tractations du mercato 1952, pourquoi donc un club marocain s’est retrouvé en première division du championnat national espagnol ? Pour répondre à cette question il faut remonter aux origines du club tétouanais. Le livre «Tetuán y su Atlético» de Julio Parres Aragonés apporte deux pistes quant aux origines du club marocain.

La première voudrait que le club espagnol ait été créé en 1933 par l’ancien joueur de l’Atlético Madrid, Fernando Fuertes de Villavicencio. Preuve en serait que le premier maillot du club marocain ressemblerait curieusement à celui du club espagnol : un haut en rouge et blanc et un short bleu. Moins probable mais à prendre en compte, la deuxième version voudrait que le club soit une création du sergent Lorite. Ce dernier aurait profité de la présence de plusieurs militaires en faction à Ceuta pour composer l’effectif du club.

Toujours est-il que le club marocain commença à disputer ses premiers matchs en 1933. Il joue même un match amical avec la sélection nationale espagnole en 1938. Puis à la faveur de son titre de champion du Nord du Maroc, l’Athlétic Club de Tétouan fait son entrée en Coupe d’Espagne. Dans la foulée, la fédération nord-africaine de football est créée. Elle est affiliée à la fédération espagnole de football.

Et la guerre civile espagnole… puis l’indépendance changèrent tout

Mais les choses se gâtent très vite lorsqu’éclate en 1940, la guerre civile espagnole. Le régime franquiste interdit tous les noms de club à consonance étrangère. L’Athlétic Tétuàn Club devient Club Atlético de Tetuàn et participe en 2ème division du championnat national espagnol aux côtés du Ceuta Sport, Escuela Hispano Árabe de Tánger, tous 3 marocains.

Puis c’est la dégringolade. L’Atlético Tetuán se voit rétrograder en 3ème division en 1943. En 2 saisons, le club tétouanais plonge au fond du gouffre pour se retrouver à la division des clubs régionaux. Mais à la saison 1945-1946, il réussit le sursaut pour remonter en 3ème division. En 1949, il prend l’ascenseur pour aller en 2ème division… puis 2 années plus tard en première. Il devient alors le premier club africain à se retrouver en première division espagnole. Voilà qui explique donc la présence du club marocain en Liga.

En 1956, c’est la fin du protectorat, le Maroc est devenu indépendant. Le club change encore une fois de nom. Il devient le Moghreb Athlétic de Tétouan. C’est avec ce nouveau nom que le club remporte en mai 2012 le premier titre de son histoire. Une histoire qui a été traversée par sa surprenante participation dans un championnat étranger.