Histoire : Quand Hassan II qualifiait les relations franco-marocaines de passionnelles

Le chroniqueur de France Inter fait un parallèle entre l’actualité avec la visite de Mohammed VI et l’histoire avec l’interview du jeune roi Hassan II dans l’émission «Cinq colonnes à la Une» en 1963. Dans cette interview qui montre la modernité du Maroc de l’époque, le chroniqueur y débusque une phrase qui résume peut-être bien les relations franco-marocaines.

«Je pense que, à partir du moment où nous nous sommes bien connus, où nous nous sommes bien disputés mais loyalement disputés... Nous avions donc tous les éléments qui peuvent composer une sorte d'atmosphère un peu passionnelle... Un cadre pour coopérer, car on s'enthousiasme pour les mêmes choses, et on œuvre pour les mêmes choses», répondait Hassan II au journaliste qui lui demandait de définir les relations entre le Maroc et la France de l’époque. Une déclaration qui lui vaudra une apostrophe du Général De Gaulle lors de sa visite en juin 1963 en France. «Ici, vous êtes, Sir, par excellence, le bienvenu !», déclarait De Gaulle au défunt roi.

Mais le ciel des relations maroco-françaises, jusque-là sans nuage, s’assombrit avec l’affaire Ben Barka deux ans après la visite d’Hassan II. Puis le beau temps fini par revenir.

Comme un clin d'oeil

Un clin d’œil sans doute de l’Histoire qui se rappelle aux Hommes. Les relations maroco-françaises sont redevenues excellentes après avoir traversé ces dernières années des crises épisodiques notamment la crise diplomatique entre Rabat et Paris qui s’est soldée avec la signature d’un nouvel accord judiciaire. De moindre importance sans doute mais l’affaire du chantage présumé des deux journalistes contre la personne du roi a peut être contribué à changer l’image du Maroc auprès de l’opinion française.

Aujourd’hui, les relations entre Paris et Rabat sont au beau-fixe. En témoigne les félicitations du président français adressées au roi Mohammed Vi pour l’aide apportée dans la traque des terroristes des attentats de Paris.