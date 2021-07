Histoire : En 1960, El Khattabi révélait la liste des centres de détentions arbitraires et le nombre des détenus au Maroc

Le sultan Mohammed V et Abdelkrim El Khattabi / DR

Nous sommes en 1960. Le Maroc, fraichement indépendant, était secoué par une vague d’assassinats, de détentions et de disparitions ciblant des membres de l’Armée de libération nationale et des opposants à la formation politique dominante à l’époque : l’Istiqlal.

Un contexte qui avait interpellé deux figures de la résistance : Mohamed Hassan El Ouazzani, le fondateur du Parti de l’Istiqlal et la Choura et ennemi juré de Allal El Fassi, et Mohamed Abdelkrim El Khattabi. Malgré la longue distance qui les séparait, les deux hommes échangeaient fréquemment des correspondances sur la situation politique du pays.

«9672 détenus» selon El Khattabi entre 1956 et février 1960

Début juillet 1960, dans une lettre, El Ouazzani expliquait au héros de la guerre du Rif, avoir présenté un rapport à Mbark Bekkaï, ministre de l’Intérieur de l’époque (de mai 1960 à avril 1961. Il avait aussi dirigé le premier gouvernement marocain, ndlr), détaillant les cas de violations des droits de l’Homme au Maroc.

Depuis son exil au Caire, El Khattabi avait répondu en révélant des dizaines de lieux de détentions arbitraires éparpillés sur quasiment l’ensemble du territoire marocain de Tétouan jusqu’à Agadir. Certains, a-t-il précisé, étaient «inaugurés» le 27 février 1956, soit seulement un mois avant la proclamation officielle de l’indépendance du royaume (le 2 mars 1956, ndlr).

El Khattabi affirme qu’exactement 9672 détenus avaient eu le malheur de passer par ces centres. «Le 2 février 1960, 6520 avaient pu retrouver la liberté» mais dans un état critique «certains avaient des organes mutilés», écrivaient le Rifain. Il enchaine ensuite en citant le nombre exact de personnes exécutées ou ensevelies vivantes dans certains endroits.

Les raisons du refus d’El Khattabi de rentrer au Maroc

La réponse d’El Khattabi à El Ouazzani lève en partie le voile sur les raisons de son refus de rentrer au Maroc. Il était farouchement opposé aux accords d’Aix-les-Bains, de septembre 1955, conclus entre des figures du parti de l’Istiqlal (Abderrahim Bouabid, Mehdi Ben Baraka et Lyazidi, selon les mémoires d’Edgar Faure) et la France. C’était l’acte qui avait précédé le retour en France de Mohammed V, le 31 octobre 1955, et le début des négociations du château de La Celle-Saint-Cloud à Paris.

El Khattabi était pour la poursuite de la lutte armée jusqu’au départ des Français. C’était pour lui la priorité de toutes les priorités «afin que la fièvre descende de 41 degré à 37». Il considérait les projets de construction sans importance tant que l’influence et les intérêts de la France n'étaient pas réduits à néant.

La suite des événements plaidera en défaveur des deux hommes. Mohamed Abdelkrim El Khattabi est décédé le 6 février 1963 dans son exil égyptien alors que le libéral, Mohamed El Hassan El Ouzzani, était mis à l’écart jusqu’à sa mort, survenue le 9 septembre 1978.