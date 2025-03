Soins, medicaments et Ramadan

Pour élucider le mystère, une conférence médico-religieuse s’était tenue du 14 au 17 Juin 1997 à Casablanca pour répondre à ces diverses questions et communiquer les recommandations générales à suivre pendant le mois sacré. En voici les grandes lignes.



Concernant les voies d’administration des médications compatibles avec le jeûne, on retrouve deux catégories :



- les gouttes ophtalmiques

- les gouttes auriculaires

- les injections sous-cutanées, intramusculaires et intra-articulaires

- les injections intraveineuses à but lucratif

- les ovules gynécologiques et antiseptiques vaginaux

- les crèmes, gels, pommades et patch

- la nitroglycérine par voie sublinguale dans le traitement des crises d’angor

- le gargarisme et aérosol buccaux, dentifrice et bain de bouche à condition de ne pas avaler les produits utilisés



- les gouttes et aérosols nasaux

- les aérosols broncho-dilatateurs (anti-asthmatiques)

- les injections intra-rectales et suppositoires

- la dialyse péritonéale ou le rein artificiel