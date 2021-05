La nuit du Destin ou Leïlatou Al Qadr, nuit bénie pour les musulmans

Tous les musulmans sont invités à trouver cette nuit et à lire le Coran, faire des invocations, se repentir… Seul Dieu et son messager que la paix et le salut soit sur lui savent quand apparaît cette nuit. Le Prophète Mohamed que la paix et le salut soit sur lui a laissé comme indication qu’elle à lieu un jour impair pendant les dix derniers jours du mois de Ramadan. Ce manque de précision est volontaire ainsi les musulmans prient, invoquent, se repentent tout le mois et pas seulement la nuit d’Al-Qadr.

«Nous l’avons certes fait descendre (le Coran) pendant la nuit d’Al-Qadr. Et qui te dira ce qu’est la nuit d’Al-Qadr ? La nuit d’Al-Qadr est meilleure que mille mois. Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que l’Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est la paix et salut jusqu’à l’apparition de l’aube.» Sourate 97

Une nuit qui vaut plus que mille mois

Le Prophète Mohamed que la paix et le salut soit sur lui a recommandé de répéter cette invocation au cours de la nuit du Destin : «Ô mon Dieu ! Tu es indulgent, tu aimes le pardon : fait moi grâce !», «Allahoumma innaka’afouwwoune touhibboul ‘afouwa fa’fou’anni».



Le prophète Mohamed que la paix et le salut soit sur lui a dit : «… Celui qui jeûne pendant le mois de Ramadan avec une foi sincère et la volonté de gagner le pardon de Dieu, alors tous ces précédents péchés seront pardonnés.»