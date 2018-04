Histoire : Abdelkrim Khattabi et la guerre du Rif dans les archives de British Pathé

British Pathé a mis en ligne, le 13 avril 2014 dernier, plus de 85 000 vidéos datant parfois jusqu'à un siècle sur YouTube. La collection du pionner des vidéos commence en 1896 et va jusqu’à 1976. La plupart sont consacrées aux événements les plus marquants du siècle dernier, notamment les deux guerres mondiales, des exploits sportifs et autres faits d’une grande portée historique.

Sur le Maroc, British Pathé a posté près d’une dizaine de vidéos sur la guerre du Rif et le résistant Aldelkrim Khattabi. Ce dernier a été notamment filmé après la défaite des Rifains en train de se rendre aux Français à Taza alors que les autres soldats marocains descendent d’un camion entourés par les militaires français.

Abdelkrim en exil

Dans une vidéo de plus d’une minute, intitulée «un Guerrier en exil», Pathé la Gazette a livré les premières images d'Abdelkrim lors de son exil vers l'océan Indien. On voit celui qui est décrit comme «un monarque en exil» marcher en compagnie d’un homme en tenue militaire occidentale. Habillé en boubou et d’un turban autour de la tête, le résistant prête beaucoup d’attention aux explications de l’homme en tenue militaire. A un moment, le soldat indique à l’exilé de fixer la caméra pour être filmé. Dans le jardin, on aperçoit aussi six enfants du résistant assis côte à côte et une femme qui se trouvait à la porte du bâtiment.

Six autres films courts concernent la guerre du Rif. On y voit des soldats marocains en captivité se déplacer avec leur matériel dans le Rif. Sur les autres films, les troupes du maréchal Lyautey chargent les canons pour prêter main forte à l’Espagne déstabilisée par Abdelkrim tandis que les soldats blessés sont eux secourus par un avion. Le cameraman a aussi filmé les images d’une attaque sur des membres d'une tribu du Rif dans le village d'Aster et aussi des soldats marocains en train de charger leur équipement sur un cheval.

Lyautey dans le Rif

On voit aussi le maréchal Lyautey vêtu d’un manteau discuter avec ses hommes dans les montagnes du Rif alors que plusieurs positions marocaines sont bombardées par les canons français.

Après la reddition d'Abdelkrim Khattabi, on voit le Sultan Moulay Youssef rentrer à Fès avec ses troupes, accueillis très chaleureusement par la population. A Casablanca, les troupes défilent armes à la main dans le centre ville.