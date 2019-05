Ladies de l’Islam : Zaynab, l’aînée du prophète et de Khadija

Zaynab épousa son cousin, Abou Al Ass Ibn Rabii. De cette union, sont nés deux enfants, un garçon et une fille, Oumaima et Ali. L’aînée de notre prophète fait partie des toutes premières musulmanes. Elle ne participera, cependant, pas à l’émigration vers Médine. Son mari avait refusé de se convertir. Elle fera donc ce sacrifice et restera à la Mecque avec sa famille.

Ses sacrifices d’épouse

Lors de la bataille de Badr, son mari est parti combattre les musulmans. Il fut emprisonné et Zaynab a dû payer sa rançon. Elle envoya à Médine un collier offert par sa mère, Khadija.

Quand le prophète reconnut le bijou, il fut très ému et rendit la liberté à son gendre. Il lui remit également le collier et demanda quelque chose en retour. Abou Al Ass devait divorcer de Zaynab. Elle était musulmane, et un verset révélé entre temps interdisait le mariage d’une croyante et d’un mécréant.

Abou Al Ass respecta cet accord, même si les deux époux étaient très attristés. Quand elle quitta la ville, Zeineb fut attaquée par Quraich. Tombée de son chameau, elle avorta.

Son départ vers Médine

Quand son mari l’apprit, il décida de la faire revenir auprès de lui. A contre cœur, il l’aida à partir vers Médine dans le plus secret quelques jours plus tard. Abou Abass ne supporta plus d’être séparé de sa femme et liquida ses affaires à la Mecque. Il immigra à son tour vers Médine et alla directement à la mosquée. Il prononça la formule de foi, et le prophète l’invita chez lui. Il réunit à nouveau les deux époux et ils reprirent une vie heureuse.

Une année plus tard, et huit ans après l’hégire, Zaynab décéda. Cela attrista autant son père que son mari. Le prophète l’enveloppa dans un de ses voiles. En l’enterrant, il invoqua Dieu de la soulager dans l’étroitesse du tombeau.