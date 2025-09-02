Menu
Connexion Voyages Yabiladies Islam Radio Forum News
﻿
Brève

Gad Elmaleh signe «Lui-même» son retour à Casablanca

Publié Temps de lecture: 1'
Gad Elmaleh / Ph. Arnaud Dumontier - LP

L’humoriste marocain Gad Elmaleh fait son grand retour sur scène au Maroc, pour se produire les 25, 26 et 27 septembre au Complexe Mohammed V de Casablanca avec son spectacle «Lui-même». Après près de deux ans de show à travers le monde, l’artiste revient à sa ville natale, avec un spectacle introspectif et authentique.

Pour marquer ses retrouvailles avec le public casablancais qui l’a acclamé la dernière fois en 2019 au Mégarama, Gad Elmaleh aborde en effet des sujets personnels, d’ordre familial ou ayant trait à ses expériences de vie, y compris sa rencontre avec le pape, ou encore l’affaire CopyComic. L’humoriste s’affiche d’ailleurs dans une version plus apaisé de lui-même, sans lésiner sur l’autodérision. «Je crois avoir décidé d’être moi-même quand j’ai compris, à mes dépens, que ne pas être moi ne m’apporterait que des souffrances et des errances», a-t-il précédemment déclaré à Ouest-France.

Coécrit avec Roman Frayssinet, «Lui-même» a déjà connu un franc succès sur les scènes internationales, dans plusieurs villes en France, en Belgique, en Suisse, aux Emirats arabes unis, mais aussi aux Etats-Unis.

Soyez le premier à donner votre avis...
Emission spécial MRE
2m Radio + Yabiladi.com
  Fil Info
  Les articles les plus...
Application Yabiladi News sur IOS
© Yabiladi.com 2002 - 2025 - tous droits réservés | Mentions légales | Paramètres des cookies | Copyright | Publicité | Politique de Confidentialité | Nous contacter