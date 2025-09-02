Gad Elmaleh signe «Lui-même» son retour à Casablanca

L’humoriste marocain Gad Elmaleh fait son grand retour sur scène au Maroc, pour se produire les 25, 26 et 27 septembre au Complexe Mohammed V de Casablanca avec son spectacle «Lui-même». Après près de deux ans de show à travers le monde, l’artiste revient à sa ville natale, avec un spectacle introspectif et authentique.

Pour marquer ses retrouvailles avec le public casablancais qui l’a acclamé la dernière fois en 2019 au Mégarama, Gad Elmaleh aborde en effet des sujets personnels, d’ordre familial ou ayant trait à ses expériences de vie, y compris sa rencontre avec le pape, ou encore l’affaire CopyComic. L’humoriste s’affiche d’ailleurs dans une version plus apaisé de lui-même, sans lésiner sur l’autodérision. «Je crois avoir décidé d’être moi-même quand j’ai compris, à mes dépens, que ne pas être moi ne m’apporterait que des souffrances et des errances», a-t-il précédemment déclaré à Ouest-France.

Coécrit avec Roman Frayssinet, «Lui-même» a déjà connu un franc succès sur les scènes internationales, dans plusieurs villes en France, en Belgique, en Suisse, aux Emirats arabes unis, mais aussi aux Etats-Unis.