Maroc : Séisme d'une magnitude de 4,5 à Amizmiz

Un séisme d'une magnitude de 4,5 sur l'échelle de Richter a frappé à 31 kilomètres d'Amizmiz, région de Marrakech-Safi, aux premières heures de ce mercredi 3 septembre 2025. Les premières données indiquent que les secousses seraient intervenues vers 04:25.

La plateforme de signalement des catastrophes naturelles Vulcano Discovery souligne que le séisme aurait une faible profondeur de 12,9 km, d'où il a été largement ressenti près de son épicentre.

Ces secousses surviennent dans une région qui a été frappée par un séisme meurtrier, le 8 septembre 2023, ayant fait près de 3 000 morts et au moins 5 000 blessés.