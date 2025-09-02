Législatives 2026 : Les Verts marocains plaident pour des sièges aux MRE

Le Parti des Verts Marocains milite pour une implication directe des Marocains résidant à l'étranger lors des élections législatives prévues en septembre 2026. Cette proposition figure dans le mémorandum présenté la semaine dernière au ministère de l'Intérieur par cette petite formation politique.

«Nous proposons la création d'une circonscription exclusivement dédiée aux Marocains vivant à l'étranger. Les sièges seraient attribués en fonction du nombre d'électeurs dans les pays d'accueil», a déclaré à Yabiladi Mohamed Fares, secrétaire général du parti.

Il est à rappeler que l'article 17 de la Constitution de 2011 garantit aux Marocains résidant à l'étranger «des droits de pleine citoyenneté, incluant le droit de vote et d'éligibilité. Ils peuvent se porter candidats aux élections via les listes et circonscriptions locales, régionales et nationales. La loi fixe les critères spécifiques d'éligibilité et d'incompatibilité, ainsi que les conditions et modalités d'exercice effectif du droit de vote et de candidature depuis les pays de résidence».

Si cette option s'avérait difficile à mettre en œuvre, le PVM propose alors «d'accorder des sièges aux MRE sur les listes nationales et régionales», a précisé le président de la Fédération des partis verts africains (FEVA).