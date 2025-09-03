Menu
Connexion Voyages Yabiladies Islam Radio Forum News
﻿
Brève

Vers une reconnaissance de la Belgique de la marocanité du Sahara ?

Publié Temps de lecture: 1'
DR

La Belgique emboîtera-t-elle le pas à la France en reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental ? Un premier pas en ce sens semble déjà avoir été franchi. La coalition gouvernementale belge, surnommée «Arizona» et formée le 3 février 2025 par les libéraux, socialistes, chrétiens-démocrates et nationalistes flamands, a présenté une proposition de loi pour reconnaître la marocanité du Sahara, comme l’a révélé Africa Intelligence.

Ce texte devrait être examiné dans les prochaines semaines par les députés. Cette initiative législative, initialement portée en mai dernier par le Mouvement réformateur (MR), a depuis reçu le soutien des autres composantes de la majorité au pouvoir en Belgique.

Africa Intelligence souligne que «la multiplication des échanges entre les deux royaumes laisse entrevoir un changement de cap belge sur la question du Sahara occidental. En jeu, la révision du traité bilatéral concernant le rapatriement de prisonniers marocains».

Bien avant l’arrivée de la coalition Arizona au pouvoir, le Maroc avait déjà accepté le retour de ses ressortissants en situation irrégulière. Les autorités belges avaient annoncé en novembre 2024, sous le gouvernement de la coalition Vivaldi, avoir expulsé plus de 200 Marocains en situation irrégulière. Ce chiffre avait alors «quadruplé» par rapport à 2023, se félicitait l’ancienne secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, Nicole de Moor.

Une reconnaissance par la Belgique de la marocanité du Sahara occidental s'inscrirait dans une continuité. Bruxelles a déjà exprimé à maintes reprises son soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc. L'actuel ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, a réaffirmé cette position lors de ses entretiens avec son homologue marocain, Nasser Bourita.

En octobre 2022 déjà, l’ancienne cheffe de la diplomatie belge, Hadja Lahbib, avait qualifié la solution proposée en 2007 par le Maroc de «bonne base» pour résoudre ce conflit.

Voir 2 commentaires
AL MASSIRA
Date : le 03 septembre 2025 à 00h53
Cette confirmation arrivera peut-être après la résolution du conflit devant l’ONU. De toute façon, on imagine le sentiment et la réaction de la junte après cet énième coup dur. Où va s’arrêter leur nif suicidaire.
golden eagle
Date : le 03 septembre 2025 à 00h16
C'est ce qu'on appelle mettre la charrue avant les bœufs . Attendons d'abord que cette reconnaissance soit déclarée par le gouvernement Belge avant de crier victoire.
Dernière modification le 03/09/2025 00:53
Voir 2 commentaires
Emission spécial MRE
2m Radio + Yabiladi.com
  Fil Info
  Les articles les plus...
Application Yabiladi News sur IOS
© Yabiladi.com 2002 - 2025 - tous droits réservés | Mentions légales | Paramètres des cookies | Copyright | Publicité | Politique de Confidentialité | Nous contacter