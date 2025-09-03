Vers une reconnaissance de la Belgique de la marocanité du Sahara ?

La Belgique emboîtera-t-elle le pas à la France en reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental ? Un premier pas en ce sens semble déjà avoir été franchi. La coalition gouvernementale belge, surnommée «Arizona» et formée le 3 février 2025 par les libéraux, socialistes, chrétiens-démocrates et nationalistes flamands, a présenté une proposition de loi pour reconnaître la marocanité du Sahara, comme l’a révélé Africa Intelligence.

Ce texte devrait être examiné dans les prochaines semaines par les députés. Cette initiative législative, initialement portée en mai dernier par le Mouvement réformateur (MR), a depuis reçu le soutien des autres composantes de la majorité au pouvoir en Belgique.

Africa Intelligence souligne que «la multiplication des échanges entre les deux royaumes laisse entrevoir un changement de cap belge sur la question du Sahara occidental. En jeu, la révision du traité bilatéral concernant le rapatriement de prisonniers marocains».

Bien avant l’arrivée de la coalition Arizona au pouvoir, le Maroc avait déjà accepté le retour de ses ressortissants en situation irrégulière. Les autorités belges avaient annoncé en novembre 2024, sous le gouvernement de la coalition Vivaldi, avoir expulsé plus de 200 Marocains en situation irrégulière. Ce chiffre avait alors «quadruplé» par rapport à 2023, se félicitait l’ancienne secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, Nicole de Moor.

Une reconnaissance par la Belgique de la marocanité du Sahara occidental s'inscrirait dans une continuité. Bruxelles a déjà exprimé à maintes reprises son soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc. L'actuel ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, a réaffirmé cette position lors de ses entretiens avec son homologue marocain, Nasser Bourita.

En octobre 2022 déjà, l’ancienne cheffe de la diplomatie belge, Hadja Lahbib, avait qualifié la solution proposée en 2007 par le Maroc de «bonne base» pour résoudre ce conflit.