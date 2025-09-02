Armement : Le Maroc a commandé de la France 10 hélicoptères Caracal

Le Maroc s'apprête à officialiser l'achat de 10 hélicoptères H225 M Caracal, produits par Airbus Helicopters. «Les appareils seront dotés de systèmes optiques et radar, d'un armement de pointe et d'un blindage latéral», a confié à Yabiladi une source marocaine.

Les discussions autour de ce contrat ont débuté lors de la visite d'État du président Emmanuel Macron au Maroc, en octobre 2024. À cette occasion, le ministre français de la Défense avait rencontré son homologue marocain ainsi que l'inspecteur général des Forces armées royales (FAR).

Juste avant ces réunions, un média français avait annoncé que le Maroc prévoyait d'acquérir 18 hélicoptères H225 M Caracal : 12 pour l'armée de l'air et 6 pour la gendarmerie.

En juillet, le Maroc et la France ont signé à Rabat un accord pour la création d'un comité d'armement, lors de la visite d'Emmanuel Chiva, délégué général de l'armement.