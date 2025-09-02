Le Maroc, hub de l'Afrique pour le spécialiste de la surveillance du fret aérien TCE

L'entreprise allemande spécialisée dans la supervision opérationnelle et les services de conformité pour l'industrie du fret aérien TCE (Transport Compliance Experts) a lancé son premier bureau africain à l'aéroport Mohammed V de Casablanca (CMN). Ce nouveau siège, composé de cinq professionnels, permettra une meilleure supervision de la manutention, une facilitation des douanes et un support client.

«En établissant cette présence au Maroc, nous étendons notre portée à un continent avec un potentiel de croissance conséquent, tout en renforçant la connectivité mondiale sur laquelle nos clients comptent», a déclaré Viktor Staroshaliev, chef d'équipe.

La directrice générale de TCE, Sarah Scheibe, a qualifié le royaume de «choix naturel pour notre début en Afrique», citant sa position stratégique entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient, ainsi que son infrastructure logistique moderne et son marché d'exportation dynamique.

L'entreprise gère plus de 150 000 tonnes de fret par an et effectue plus de 500 audits dans 230 aéroports à travers le monde.