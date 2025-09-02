Eliminatoires Mondial 2026 : Neil El Aynaoui conquis par sa participation avec le Maroc

Prenant part à sa première séance d’entraînement avec l’équipe du Maroc, lundi au complexe Mohammed VI de football, Neil El Aynaoui s’est dit «très heureux d’être enfin ici». Depuis août dernier, le joueur franco-marocain a laissé peu de doutes sur son choix de carrière internationale entre ses deux pays, en affirmant être ravi de pouvoir rejoindre le Onze national. Dans ses déclarations à la Fédération royale marocaine de football (FRMF), le milieu de terrain de 24 ans a salué «l’excellent» accueil qui le rend impatient de «[se] mettre au travail».

«C’est une immense fierté d’intégrer la sélection», a déclaré le joueur de l’AS Roma, convoqué pour la première fois par le sélectionneur Walid Regragui, en préparation des prochains matchs des éliminatoires africaines pour le Mondial 2026. «Cela faisait un moment que nous étions en contact. Le coach m’a toujours donné de bons conseils et je suis très content d’être là aujourd’hui», a confié Neil El Aynaoui à ce sujet.

«Je suis là pour aider l’équipe. On m’avait parlé de l’ambiance incroyable autour de la sélection. J’ai hâte de découvrir le public marocain», a-t-il encore déclaré.

Motivé pour travailler avec ses coéquipiers et son coach, l’ancien lensois apprécie particulièrement le cadre de son stage de préparation et les infrastructures du complexe Mohammed VI. «J’avais déjà vu des vidéos, mais c’est impressionnant de le voir de mes propres yeux. Je n’ai jamais connu un centre pareil au cours de ma carrière. Tout est réuni ici pour bien travailler», a-t-il dit.