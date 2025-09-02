Ryanair généralise les cartes d'embarquement sur smartphone mais pas au Maroc

À partir du 3 novembre 2025, Ryanair exigera que les passagers de son réseau utilisent des cartes d'embarquement sur smartphone via son application, pour éliminer progressivement les versions imprimées. Mais le Maroc reste une exception, selon les médias anglais. Le directeur général Michael O’Leary a expliqué : «Les Marocains insistent toujours sur le papier et dans ces cas-là, nous accepterons les cartes d'embarquement en papier».

Concernant ce changement plus large, le responsable a voulu rassurer les voyageurs, en déclarant à The Independent : «Entre 85 et 90% des passagers se présentent avec des smartphones. Presque 100% possèdent ces appareils. Nous voulons que tout le monde adopte cette technologie. Si vous perdez votre téléphone, pas de problème. Tant que vous vous êtes enregistré avant d'arriver à l'aéroport, nous réémettrons une carte d'embarquement en papier à l'aéroport gratuitement.»

La compagnie aérienne low-cost affirme que cette mesure permettra «d'éliminer presque tous les frais d'enregistrement à l'aéroport», d'activer des mises à jour opérationnelles directes en cas de perturbations, et d'économiser près de 300 tonnes de papier par an. L'Albanie, qui avait une exigence similaire, passera au numérique en mars 2026, laissant le Maroc comme principal cas particulier.