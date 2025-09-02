La BERD nomme un nouveau directeur pays pour le Maroc

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a nommé Haytham Eissa comme nouveau directeur au Maroc. Le responsable succède à Antoine Sallé de Chou, pour superviser les investissements et les opérations de l'institution dans le pays.

Dans ce sens, Haytham Eissa s'est dit «honoré d'assumer cette nouvelle responsabilité». Il s'engage à ce que la BERD «continue à investir dans divers secteurs de l'économie, à développer les infrastructures et à renforcer les petites entreprises, tout en engageant un dialogue politique significatif pour libérer tout le potentiel du secteur privé du pays».

Ayant les nationalités égyptienne et britannique, Haytham Eissa a rejoint la BERD en 2012. Il y a dirigé des projets d'infrastructure d'envergure dans la région SEMED, y compris le Programme de soutien aux infrastructures vitales du Maroc pendant la pandémie de Covid-19.

Depuis 2012, la BERD a investi plus de 5,8 milliards d'euros au Maroc à travers 123 projets.