Palestine : A Gaza, des ressortissants marocains parmi la population assiégée

Des centaines de Marocains dans la bande de Gaza se trouvent dans la même situation que la population palestinienne sur place. Ils font face à une crise humanitaire sans précédent, au milieu d'une guerre israélienne féroce qui a tué des milliers de personnes et plongé la région dans une crise humanitaire inédite. Les Marocains endurent des circonstances, en l'absence de coordination diplomatique pouvant permettre un retour dans le pays d'origine.

مخيم البريج في قطاع غزة

Des centaines de Marocains restent bloqués dans la bande de Gaza, en proie à l'une des crises humanitaires les plus sévères de son histoire. En effet, l'offensive israélienne en cours fait quotidiennement des dizaines de morts et des centaines de blessés.

Le ciblage des civils dans la bande s'intensifie, notamment après que les forces israéliennes se sont renforcées pour prendre d'assaut la ville densément peuplée de Gaza. Sur place, les habitants ne trouvent aucun refuge contre les bombardements et les attaques de l'occupation, exacerbant ainsi la catastrophe humanitaire dans la région.

Dans un entretien avec Yabiladi, le citoyen marocain Mohamed Mossadeq Benkhadra, qui détient également la citoyenneté palestinienne et réside dans le camp d'Al-Burj, a déclaré : «Il y a des centaines de familles marocaines dans la bande. Au début de la guerre, certains sont partis via le passage de Rafah, tandis que d'autres n'ont pas pu quitter la région.»

Benkhadra est le directeur intérimaire de l'Association des Marocains dans la bande de Gaza, établie quelques jours avant le début de la guerre pour soutenir et suivre les conditions des concitoyens sur place. Il a passé huit ans dans les prisons marocaines à partir de 1985, en raison de ses activités avec le Front de libération de la Palestine et de son implication dans le détournement du navire italien Achille Lauro. Il a ensuite passé six ans dans les geôles israéliennes, après son retour en Palestine.

Des appels à la coordination

Benkhadra a souligné qu'il existe un mécanisme officiel pour que les étrangers quittent Gaza via la Croix-Rouge. Ils sont d'abord conduits en Jordanie, avant de rejoindre leurs pays d'origine. Il a ajouté : «Chaque jour, beaucoup d'étrangers quittent la bande, en coordination avec leurs ambassades. Malheureusement, après plus d'un an, aucun Marocain n'a pu assurer ce processus avec la représentation du Maroc à Ramallah.»

«Beaucoup de Marocains et moi avons contacté leur ambassade à Ramallah pour coordonner leur départ via la Croix-Rouge, mais malheureusement, après plus d'un an, aucune coordination n'a été faite pour permettre à quiconque de partir. Nous exhortons les autorités concernées à donner des instructions à l'ambassade pour aider les Marocains bloqués à retourner au Maroc, surtout que l'ambassade affirme ne pas avoir d'instructions à cet égard de la part du ministère des Affaires étrangères.»

Mohamed Mossadeq Benkhadra

Le ressortissant a évoqué la «tragédie» en cours depuis la fermeture du passage de Rafah, en disant : «Au départ, lorsque les Marocains ont été autorisés à être évacués, les pères détenant la citoyenneté palestinienne ont été empêchés de partir, séparant ainsi les pères de leurs familles. Cette mesure, qui empêche les maris des femmes marocaines de partir, a provoqué une tragédie importante qui dure depuis plus d'un an. Cette mesure est unique au Maroc parmi tous les pays. Nous ne comprenons pas pourquoi elle a été prise.»

Selon Benkhadra, 300 à 400 Marocains vivent actuellement à Gaza dans des conditions difficiles, dans la famine et le blocus continu. Il attendent une intervention urgente, pour assurer leur retour au Maroc et garantir leurs droits fondamentaux, dans un contexte de crise humanitaire dévastatrice.

momo152
Date : le 02 septembre 2025 à 19h51
Que ceux qui nous parlent de taza avant Gaza en prennent de la graine Quand on soutien Gaza, c'est d'abord par humanité. Ensuite par solidarité arabe ou musulmane. N'oublions pas que Israël a détruit le quartier des marocains à Jérusalem, l'université Hassan 2 à Gaza l'hôpital et l'aéroport que le Maroc avait financé pour les gazaouis, N'oublions pas non plus que alors, Jérusalem est une ville sainte pour les musulmans et que c'était notre première direction pour la prière avant la Mecque. Alors, après ces rappels, pensez vous que la vie des marocains à Gaza vaut la peine d'être défendue ?
