LGV Kénitra-Marrakech : L’ONCF entame les travaux d’infrastructure à Casablanca

L’Office national des chemins de fer (ONCF) entame, dans le cadre du projet de la Ligne à grande vitesse (LGV) Kénitra-Marrakech, de grands travaux au niveau de la région de Casablanca. Le but est de mettre à disposition une infrastructure adaptée aux besoins actuels et futurs, en particulier entre Mohammedia et Nouaceur.

En effet, ces travaux visent à ajouter des voies supplémentaires pour atteindre six (deux voies pour les trains à grandes vitesse, deux pour les trains de proximité et deux pour les autres trains), indique l’Office dans un communiqué. Cette évolution permettra l’élargissement d’au moins 40 ouvrages situés dans la Wilaya de Casablanca.

Selon la même source, ces travaux comprennent la mise en place d’un système de signalisation de dernière génération, la construction de nouvelles gares grande vitesse et de proximité, la construction de 600 km de voies électrifiées et la construction de 9 centres de maintenance et technicentres pour le matériel.

Ces travaux vont s’étaler de septembre 2025 à fin 2027. Ils se dérouleront en plusieurs phases qui imposeront, chacune, l’adoption de plans de transports spécifiques prévoyant des intervalles de travaux de nuit et même de jour. Ils impacteront les temps de parcours de certains trains et impliqueront la fermeture provisoire de certaines gares pour rénovation, comme ce sera le cas pour celle de Mers Sultan.

La première phase débutera le 15 septembre. Elle consistera en un aménagement global des horaires des trains voyageurs, tout en préservant l’offre habituelle des trains. Pour minimiser l’impact de ces grands travaux, une planification rigoureuse a été adoptée.

Un dispositif spécial sera déployé à partir du lundi 8 septembre, à travers une assistance renforcée aux voyageurs au niveau des principales gares et un plan de communication dédié aux ajustements relatifs à l’offre et à l’avancement des différents chantiers, via l’ensemble des canaux officiels de communication de l’Office, notamment le site marchand www.oncf-voyages.ma, le centre de relations clients 2255 (coût de la communication locale), l’application ONCF Voyages, la chaine officielle WhatsApp ONCF (https://bit.ly/461PfEu) et le chatbot M’ONCF au 06 67 65 22 55.

Pensée comme un vecteur de transformation, la LGV Kénitra-Marrakech prolongera la première ligne Tanger-Kénitra sur 430 kilomètres supplémentaires, unifiant ainsi les grands axes nord-sud du Maroc. Cette infrastructure emblématique permettra de relier Tanger à Marrakech en seulement 2h40, offrant une mobilité rapide, fluide et durable.