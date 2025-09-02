Eclipse : La prochaine «lune de sang» sera visible au Maroc le 7 septembre 2025

Connue sous le nom de «lune de sang», la prochaine éclipse totale sera visible à travers le Maroc et une grande partie de l'Afrique, dans la nuit du 7 au 8 septembre 2025. Ce phénomène se produit lorsque la Terre passe directement entre le Soleil et la Lune, projetant son ombre et transformant la surface lunaire en un rouge profond.

Selon Space.com, l'éclipse commencera dans le monde entier à 11h28 ET (15h28 GMT) le 7 septembre. La phase complète de «lune de sang» débute à 13h30 ET (17h30 GMT) et durera 82 minutes, avant que l'ombre de la Terre ne commence à s'estomper. Au Maroc, cela signifie que l'éclipse démarrera vers 16h28 heure locale, avec une visibilité totale de 18h30 à 19h52.

La visibilité dépend aussi de la position de la Lune par rapport à l'horizon. On estime que 5,8 milliards de personnes, soit environ 76% de la population mondiale, à travers l'Afrique, l'Asie, l'Australie et l'Europe de l'Est pourront assister à l'éclipse dans son intégralité. Les observateurs au Royaume-Uni, en Espagne et au Brésil ne verront que des phases partielles, tandis que ceux des Amériques manqueront complètement l'événement.

Les astronomes soulignent que la «lune de sang» est sans danger et peut être observée à l'œil nu. Des jumelles ou un télescope peuvent améliorer l'expérience.