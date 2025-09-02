Menu
Brève

Afrique du Sud : Abdessalam Ouaddou et le staff des Orlando Pirates blessés dans un accident de voitures

Publié Temps de lecture: 1'
DR

Le club de football sud-africain Orlando Pirates a annoncé que leur entraîneur marocain, Abdessalam Ouaddou, ainsi que cinq membres de l'encadrement technique, ont été impliqués dans un accident de la route survenu dimanche soir.

Dans un communiqué, le club sud-africain précise que l'accident a eu lieu sur l'autoroute alors que l'équipe rentrait de Gqeberha, après une victoire 3-0 contre Chippa United. «En assistant à une collision entre deux voitures, l'entraîneur Ouaddou et plusieurs membres du staff sont descendus du bus pour porter secours aux personnes impliquées. Malheureusement, alors qu'ils prêtaient assistance, un véhicule Nissan NP200 a percuté les voitures à l'arrêt, touchant le groupe et causant de graves blessures à plusieurs d'entre eux.»

Abdessalam Ouaddou et les autres blessés ont été immédiatement transportés à l'hôpital, où ils reçoivent actuellement des soins médicaux. Le club a assuré avoir pris «les dispositions nécessaires pour garantir que tout le soutien soit apporté aux personnes touchées et à leurs familles durant cette période difficile.»

