Le Portugal rejette les demandes d'asile de 34 marocains arrivés en Algarve par bateau

Les autorités portugaises ont rejeté 34 des 38 demandes d'asile soumises par des migrants marocains, arrivés le 8 août dernier à bord d'une embarcation en bois à la plage de Boca do Rio, à Vila do Bispo, dans la région d'Algarve.

Les demandes, invoquant des raisons politiques, économiques et d'orientation sexuelle, ont été jugées «infondées» par l'Agence pour l'intégration, la migration et l'asile (AIMA), ont rapporté mardi les médias portugais. Quatre demandes de mineurs seuls restent en cours d'examen.

Le mois dernier, le groupe composé de 25 hommes, six femmes et sept mineurs, a été intercepté le soir. Il a été initialement hébergé dans un pavillon à Sagres, dans le sud de l'Algarve. Parmi les migrants, certains cas ont nécessité des soins hospitaliers avant d'être transférés vers des centres d'hébergement temporaire.

Le 9 août, le juge de permanence au tribunal de Silves a ordonné leur expulsion forcée et leur transfert vers ces centres, fixant un délai de 60 jours pour la reconduction. Les autorités ont noté que seuls quatre migrants possédaient des documents d'identité.