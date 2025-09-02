Italie : Arrestation d'un Marocain soupçonné de gérer un réseau de migration irrégulière

La police a arrêté, samedi à Viareggio, au nord de la Toscane (Italie), un Marocain de 29 ans visé par un mandat d'arrêt international émis par le Maroc, pour «complicité d'immigration illégale», ont indiqué les autorités, ce mardi.

Résident à Pise, le mis en cause est soupçonné de gérer un réseau de migration irrégulière depuis le Maroc, en collaboration avec son fils. Ce dernier se trouve toujours dans le pays. S'il est reconnu coupable, le suspect principal risque jusqu'à 20 ans de prison.

L'individu a été interpellé tard dans la nuit du 31 aoû,t sur le Viale Europa à Viareggio, après une altercation avec un compatriote près de plusieurs établissements nocturnes. Une vérification dans la base de données a révélé le mandat d'arrêt émis par le Maroc. L'homme a été transféré à la prison de Lucques, en attente d'une décision de la Cour d'appel de Florence concernant son extradition.