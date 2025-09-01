Football : L’international marocain Sofyan Amrabat rejoint le Real Betis

L’international marocain Sofyan Amrabat a rejoint le Real Betis en provenance du club turc de Fenerbahçe sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison, a annoncé, lundi, le club espagnol.

«Le Real Betis Balompié a trouvé un accord avec Fenerbahce pour le transfert de Sofyan Amrabat, qui rejoint donc le club espagnol grâce à un prêt jusqu’à la fin de la saison», a indiqué la formation andalouse dans un communiqué.

Amrabat, 29 ans, a entamé sa carrière professionnelle au FC Utrecht avant de porter les couleurs du Feyenoord, du Club Bruges, du Hellas Vérone, de la Fiorentina, de Manchester United puis du Fenerbahçe.

Le milieu défensif des Lions de l’Atlas, doté d’une solide expérience sur les pelouses européennes, a inscrit à son palmarès une FA Cup, un championnat de Belgique, un championnat des Pays-Bas ainsi que deux Supercoupes néerlandaises.

Cadre de la sélection nationale, Amrabat avait contribué à la performance historique des Lions de l’Atlas lors du Mondial-2022 au Qatar, où l’équipe nationale avait terminé à la quatrième place.