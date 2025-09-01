Dakar : Le Maroc prend part au Forum africain sur les systèmes alimentaires

Le Forum africain sur les systèmes alimentaires (AFSF) se tient du 1er au 5 septembre 2025 à Dakar (Sénégal), avec la participation du Maroc. Sous le thème «La jeunesse africaine : fer de lance de la collaboration, de l’innovation et de la transformation des systèmes agroalimentaires», l’événement est «une plateforme stratégique» pour soutenir la sécurité alimentaire et la résilience climatique en Afrique.

Selon un communiqué du ministère marocain de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, l’objectif est de «catalyser des actions concrètes, nouer des partenariats structurants et assurer le suivi des engagements pris à l’échelle continentale». Participant au forum, le ministre Ahmed El Bouari a tenu, en marge de l’événement, une réunion bilatérale avec Ted McKinney, président-directeur général de l’Association nationale des départements d’État de l’agriculture, accompagné d’une délégation américaine.

Les échanges ont «mis en lumière plusieurs axes prioritaires pour l’avenir de cette coopération bilatérale» entre le Maroc et les Etats-Unis, dont «le développement du commerce agricole, l’établissement d’un partenariat triangulaire avec l’Afrique et le développement des investissements américains au Maroc».

Selon la même source, les deux parties se sont engagées à «renforcer la coopération existante et explorer de nouvelles perspectives de partenariat, incluant des domaines comme la production animale et laitière, la gestion durable des ressources hydriques et la valorisation des filières à forte valeur ajoutée».

A travers ce forum, le Maroc réaffirme d’ailleurs son engagement en faveur de la transformation durable des systèmes alimentaires, à commencer par l’Afrique, «en plaçant la jeunesse au cœur du développement agricole». Cette vision continentale est en phase avec les stratégies nationales et régionales du royaume en la matière, comme Génération Green 2020-2030, ou encore l’Initiative pour l’adaptation de l’agriculture Africaine (AAA) et l’Initiative royale pour l’Atlantique, en faveur d’une «agriculture africaine durable, innovante et résiliente».

L’événement tombe à point nommé, puisqu’il met en lumière «les avancées du continent vers la transformation des systèmes alimentaires, notamment à travers la relance du Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine».