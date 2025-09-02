Espagne : 95 écoles andalouses ont enseigné la langue arabe et la culture marocaine en 2024/25

Plus de 1 800 élèves dans 95 écoles en Andalousie ont participé au Programme d'enseignement de la langue arabe et de la culture marocaine (PLACM) au cours de l'année scolaire 2024-2025, selon une réponse écrite du gouvernement régional andalou à une question posée par le parti d'extrême droite Vox.

Maria del Carmen Castillo, la ministre andalouse du Développement éducatif et de la formation professionnelle, a expliqué que «le personnel enseignant du programme PLACM est entièrement géré et financé par le Royaume du Maroc, dans le cadre de l'accord de coopération culturelle signé entre les gouvernements de l'Espagne et du Maroc ; il est également responsable de la sélection et de la nomination des enseignants», tandis que le gouvernement andalou «n'alloue aucun budget pour financer ce programme».

Castillo a noté que le programme a été mis en œuvre dans 95 établissements d'enseignement avec la participation de 1 810 élèves au cours de la dernière année scolaire, au-delà des chiffres enregistrés pour les années scolaires 2023-2024 (79 établissements et 1 741 élèves), 2022-2023 (90 établissements et 1 958 élèves), 2021-2022 (76 établissements et 1 312 élèves) et 2020-2021 (80 établissements et 1 525 élèves). Cependant, ces chiffres restent inférieurs à ceux de 2019-2020 (113 établissements et 2 700 élèves) et 2018-2019 (108 établissements et 3 407 élèves), l'année ayant enregistré le plus grand nombre d'inscriptions au programme.

Les données officielles publiées par le bulletin officiel du Parlement andalou ont révélé que 191 écoles andalouses ont dispensé un enseignement religieux islamique au cours de l'année scolaire 2024-2025, en réponse à une autre question posée par le parti Vox.

Le Programme d'enseignement de la langue arabe et de la culture marocaine est une initiative linguistique et culturelle découlant de l'accord de coopération culturelle signé entre l'Espagne et le Maroc en 1980, qui est entré en vigueur en 2012. Le programme est coordonné entre l'ambassade du Maroc en Espagne et le ministère espagnol de l'Éducation, avec un contenu enseigné par des professeurs marocains officiellement employés.