Allemagne : Un Marocain condamné pour espionnage des partisans du Hirak du Rif

La Cour régionale supérieure de Düsseldorf (Allemagne) a condamné, lundi, un citoyen marocain pour espionnage des partisans du Hirak du Rif, au profit de la Direction générale des études et de la documentation (DGED), selon l'AFP.

Dans son communiqué, le tribunal indique que l'accusé, connu sous le nom de Youssef A., a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. La cour a expliqué que le mis en cause «était au service des renseignements extérieurs marocains depuis au moins janvier 2022». Il a recueilli des informations concernant les militants, à l'aide de son partenaire nommé Mohamed A. Avant cela, Youssef A. était lui-même un partisan du Hirak du Rif.

Mohamed A. a été condamné en août 2023 à un an et neuf mois de prison avec sursis, pour avoir également espionné des partisans du Hirak du Rif. Lors du procès, Youssef A. a quant à lui avoué les faits reprochés, selon le communiqué de la cour.

Après l'arrestation de Youssef A. en Allemagne, en janvier dernier, les autorités marocaines ont nié tout lien avec lui. Une source sécuritaire marocaine, qui a requis l'anonymat, a déclaré à l'AFP que l'accusé était un «militant radical» qui adoptait une «position hostile envers le royaume».

La source a ajouté que «l'individu en question n'a aucun lien avec les services de renseignement marocains et n'a jamais recueilli d'informations en leur nom».