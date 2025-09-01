Maroc : 5 régions affichent des taux de croissance du PIB supérieurs à la moyenne nationale (HCP)

Cinq régions du Maroc se sont distinguées, en 2023, par des taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) supérieurs à la moyenne nationale (3,7%), selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Il s’agit des régions de Dakhla-Oued Eddahab (10,1%), de Fès-Meknès (8,9%), de Marrakech-Safi (6,3%), de Casablanca-Settat (5%) et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (4,9%), précise le HCP qui vient de publier une note d’information sur les comptes régionaux de l’année 2023.

D’après la même source, la région de Dakhla-Oued Eddahab témoigne d’une dynamique économique soutenue, impulsée principalement par le développement des secteurs de la pêche maritime et du bâtiment et travaux publics (BTP).

De son côté, la région de Fès-Meknès a profité de la bonne performance des secteurs de l’agriculture et des services. Quant à la région de Marrakech-Safi, elle a bénéficié de la reprise notable du secteur de l’hébergement et de la restauration.

Les régions de Casablanca-Settat et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont été portées par la performance du secteur des industries manufacturières et des services.

Par ailleurs, cinq autres régions ont connu une croissance positive, mais en deçà de la moyenne nationale, à savoir Laâyoune-Sakia El Hamra (2,9%), Souss-Massa (1,8%), Rabat-Salé-Kénitra (0,7%), Guelmim-Oued Noun (1,2%) et Drâa-Tafilalet (1,5%).

En revanche, la région de Béni Mellal-Khénifra a affiché une contraction de 1,3% de son PIB, attribuée à une diminution significative de la performance du secteur agricole. De même, le PIB de l’Oriental a reculé de 1%, suite à la chute marquée de la production agricole.