Le Grand stade d’Agadir est «prêt pour accueillir les plus grands évènements»

Le Grand stade d’Agadir est d’ores et déjà prêt pour accueillir les plus grands évènements, a assuré, lundi à Agadir, le directeur régional de la Société nationale de réalisation et de gestion des équipements sportifs (SONARGES), Hicham Allouli.

A l’instar des autres stades du Maroc, le Grand stade d’Agadir qui connait des travaux de rénovation et de mise à niveau, entrepris en deux phases, est déjà prêt en prévision de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025), a fait savoir Allouli.

La première phase concerne l’aménagement du stade en prévision de la CAN 2025, tandis que la seconde porte notamment sur sa couverture totale et sur l’extension des gradins afin de porter leur capacité de 41 800 places actuellement à 46.000 d’ici 2030, a-t-il déclaré à la MAP.

«La première phase presque achevée consiste en l’aménagement extérieur du stade, ce qui a permis d’augmenter la capacité du parking pour passer de 2600 places à 4100», a-t-il expliqué. Les travaux ont porté également sur le renforcement de la clôture extérieure et l’installation de nouveaux points pour la billetterie.

Les pelouses des terrains d’entrainement ont été changées de même que celle du terrain principal, a-t-il ajouté.

Il a été également question de la mise à niveau de l’ensemble des lots techniques afin de permettre une meilleure exploitation du stade durant les grands évènements, a-t-il dit.

Les vestiaires du grand stade d’Agadir ont aussi fait l’objet de travaux de rénovation et de mise à niveau, a-t-il poursuivi.

Quant à la seconde phase de rénovation, elle vise, selon lui, à permettre à cette enceinte sportive de se conformer au cahier des charges et aux exigences de la Fédération internationale de football (FIFA) en vue d’accueillir la Coupe du monde, que le Maroc co-organisera avec l’Espagne et le Portugal.

Cette phase inclut aussi l’installation d’un toit panoramique à 360° et l’amélioration des espaces VIP.

Inauguré en 2013, le Grand Stade d’Agadir est une infrastructure sportive moderne s’étendant sur 32 hectares, idéalement situé à 15 minutes du centre-ville et à 30 minutes de l’aéroport.