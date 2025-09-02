Menu
Connexion Voyages Yabiladies Islam Radio Forum News
﻿
Brève

Le Grand stade d’Agadir est «prêt pour accueillir les plus grands évènements»

(avec MAP)
Publié Temps de lecture: 1'
DR

Le Grand stade d’Agadir est d’ores et déjà prêt pour accueillir les plus grands évènements, a assuré, lundi à Agadir, le directeur régional de la Société nationale de réalisation et de gestion des équipements sportifs (SONARGES), Hicham Allouli.

A l’instar des autres stades du Maroc, le Grand stade d’Agadir qui connait des travaux de rénovation et de mise à niveau, entrepris en deux phases, est déjà prêt en prévision de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025), a fait savoir Allouli.

La première phase concerne l’aménagement du stade en prévision de la CAN 2025, tandis que la seconde porte notamment sur sa couverture totale et sur l’extension des gradins afin de porter leur capacité de 41 800 places actuellement à 46.000 d’ici 2030, a-t-il déclaré à la MAP.

«La première phase presque achevée consiste en l’aménagement extérieur du stade, ce qui a permis d’augmenter la capacité du parking pour passer de 2600 places à 4100», a-t-il expliqué. Les travaux ont porté également sur le renforcement de la clôture extérieure et l’installation de nouveaux points pour la billetterie.

Les pelouses des terrains d’entrainement ont été changées de même que celle du terrain principal, a-t-il ajouté.

Il a été également question de la mise à niveau de l’ensemble des lots techniques afin de permettre une meilleure exploitation du stade durant les grands évènements, a-t-il dit.

Les vestiaires du grand stade d’Agadir ont aussi fait l’objet de travaux de rénovation et de mise à niveau, a-t-il poursuivi.

Quant à la seconde phase de rénovation, elle vise, selon lui, à permettre à cette enceinte sportive de se conformer au cahier des charges et aux exigences de la Fédération internationale de football (FIFA) en vue d’accueillir la Coupe du monde, que le Maroc co-organisera avec l’Espagne et le Portugal.

Cette phase inclut aussi l’installation d’un toit panoramique à 360° et l’amélioration des espaces VIP.

Inauguré en 2013, le Grand Stade d’Agadir est une infrastructure sportive moderne s’étendant sur 32 hectares, idéalement situé à 15 minutes du centre-ville et à 30 minutes de l’aéroport.

Voir 2 commentaires
mehdiamine
Date : le 02 septembre 2025 à 11h15
Les gens se plaignent tout le temps, on leur a construit un beau stade, ils devraient être contents. Pour la maladie ils n'ont qu'a prendre leur mal en patience ou regarder le stade, ça devrait calmer la douleur de la maladie.
Berkshire
Date : le 02 septembre 2025 à 10h17
Il a doublé le CHU de cette même ville en construction depuis 2018 et qui cumule les retards de plusieurs années !!!! CHU attendu avec impatience puisque l'hôpital principal Hassan II , cumule tellement de scandales et de manquements qu'il est surnommé hôpital de la mort. D'ailleurs ces jours-ci un sit-in est organisé devant ses portes pour protester contre ces manquements mais le pacha tente de les interdire !!!! Incroyable ...
Dernière modification le 02/09/2025 11:15
Voir 2 commentaires
Emission spécial MRE
2m Radio + Yabiladi.com
  Fil Info
  Les articles les plus...
Application Yabiladi News sur IOS
© Yabiladi.com 2002 - 2025 - tous droits réservés | Mentions légales | Paramètres des cookies | Copyright | Publicité | Politique de Confidentialité | Nous contacter