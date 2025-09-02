La société publique française Gédia ignore les appels à quitter le Sahara

La société publique française Gédia, dont 51% des parts sont détenues par la ville de Dreux, envisage de développer des infrastructures pour la production d'énergie solaire et éolienne à Dakhla. Face à ces projets, le Polisario a sollicité l'intervention de l'organisation Western Sahara Resource Watch (WSRW) pour tenter de les bloquer.

L'ONG a envoyé une lettre au maire de Dreux le 12 août, demandant «comment la ville de Dreux justifie cet engagement au regard du cadre juridique européen et international applicable au Sahara occidental». L'association a soumis une série de questions auxquelles le maire de Dreux n'a pas donné suite.

Pour rappel, les maires de Dreux, Pierre-Frédéric Billet, et de Dakhla, Erragheb Hormattollah, ont signé le 22 mai un pacte d’amitié marquant le début d'un futur jumelage. Six semaines après cet événement, une délégation de Dreux, conduite par Pierre-Frédéric Billet, s'est rendue à Dakhla pour une visite de travail du 7 au 11 juillet.

Gédia prévoit de tester à Dakhla une innovation technologique mondiale qui combine agriculture, aquaculture et préservation de l'environnement. Ce projet expérimental, dont les détails restent confidentiels, fait l'objet d'une demande de financement auprès de l'ambassade de France au Maroc, a rapporté un média français le 29 juillet. «Cette initiative s'inscrit dans une logique d'échange d'expertise, d'innovation partagée et d'impact environnemental positif», a déclaré le maire de Dreux à la presse.

Pour rappel, le 30 juillet 2024, la France a officiellement reconnu la marocanité du Sahara occidental.