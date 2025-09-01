Menu
Brève

Souk Sebt Oulad Nemma : Un veilleur de nuit arrêté pour l'enlèvement d'une fillette de deux ans

La Brigade Nationale de la Police Judiciaire (BNPJ) de Casablanca, en étroite collaboration avec le commissariat de Souk Sebt Oulad Nemma, ont arrêté ce lundi après-midi, 1er septembre, un gardien de nuit âgé de 38 ans. Ce dernier est soupçonné d'être impliqué dans l'enlèvement d'une fillette de deux ans.

D'après les premiers éléments de l'enquête, la disparition de l'enfant a été signalée à Casablanca dans des circonstances jugées suspectes. Les investigations ont rapidement orienté les soupçons vers un gardien de nuit ayant des liens avec la famille de la victime.

Grâce à une coordination efficace sur le terrain, les autorités ont réussi à interpeller le suspect à Souk Sebt Oulad Nemma. Il était avec la fillette et projetait de l'emmener dans sa ville natale, située en zone rurale.

Le suspect a été placé en garde à vue, dans le cadre de l'enquête menée par la BNPJ de Casablanca, sous la supervision du Procureur Général du Roi près la Cour d'Appel. L'objectif est de faire toute la lumière sur les motivations de cet acte, ainsi que sur ses circonstances et détails exacts.

