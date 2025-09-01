Un exercice naval entre les FAR et l’US Navy pour sécuriser les ports

La Marine royale marocaine, en collaboration avec l'US Navy, a mené un exercice conjoint du 17 au 31 août au port de Casablanca, selon un communiqué des Forces armées royales publié ce lundi sur les réseaux sociaux. Cet entraînement visait à «perfectionner les compétences des équipages des deux nations dans le domaine des levés hydrographiques et des études techniques relatives aux infrastructures portuaires.»

En marge de cet exercice, une réunion a été organisée, réunissant «des personnalités civiles et militaires, dont Mme Marisa Scott, consule générale des États-Unis à Casablanca, des officiers supérieurs de l'état-major général des Forces armées royales, ainsi que plusieurs officiers supérieurs de l'US Navy, pour examiner le déroulement de l'exercice conjoint», ont ajouté les FAR.

Durant ces deux semaines, de nombreuses activités sur le terrain ont été menées, notamment des sorties en mer pour réaliser des levés hydrographiques précis grâce à des technologies modernes, des exercices de plongée technique pour inspecter et sécuriser les installations portuaires, ainsi que des ateliers de formation pour les équipages participant. L'exercice s'est conclu par une séance d'évaluation conjointe.

Pour rappel, les États-Unis ont invité les FAR à participer à l’exercice naval UNITAS, prévu du 16 septembre au 6 octobre.