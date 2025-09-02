Affrontements meurtriers parmi les migrants subsahariens à Ain Harrouda

Deux personnes ont perdu la vie et neuf autres ont été grièvement blessées lors de violents affrontements survenus dans la région de Jnane Zenata à Ain Harrouda, province de Mohammedia, dans la nuit de samedi à dimanche. Ces confrontations ont opposé des groupes de migrants en situation irrégulière, principalement originaires d'Afrique subsaharienne, dont le Soudan.

Selon des sources médiatiques, les migrants ont eu recours à des couteaux et des bâtons lors de ces rixes, semant la panique parmi les habitants. Les autorités sont rapidement intervenues pour disperser les belligérants et ont maintenu une forte présence sur place jusqu'à lundi afin de prévenir toute nouvelle confrontation.

Face à cette situation, le gouverneur de la province, Adel El Maliki, a ordonné le démantèlement des campements de fortune installés par les migrants pour éviter la répétition de tels drames. Par ailleurs, la Gendarmerie Royale, sous la supervision du Procureur du Roi, a ouvert une enquête approfondie pour faire la lumière sur cet événement tragique.