Brève

Affrontements meurtriers parmi les migrants subsahariens à Ain Harrouda

Publié Temps de lecture: 1'
DR

Deux personnes ont perdu la vie et neuf autres ont été grièvement blessées lors de violents affrontements survenus dans la région de Jnane Zenata à Ain Harrouda, province de Mohammedia, dans la nuit de samedi à dimanche. Ces confrontations ont opposé des groupes de migrants en situation irrégulière, principalement originaires d'Afrique subsaharienne, dont le Soudan.

Selon des sources médiatiques, les migrants ont eu recours à des couteaux et des bâtons lors de ces rixes, semant la panique parmi les habitants. Les autorités sont rapidement intervenues pour disperser les belligérants et ont maintenu une forte présence sur place jusqu'à lundi afin de prévenir toute nouvelle confrontation.

Face à cette situation, le gouverneur de la province, Adel El Maliki, a ordonné le démantèlement des campements de fortune installés par les migrants pour éviter la répétition de tels drames. Par ailleurs, la Gendarmerie Royale, sous la supervision du Procureur du Roi, a ouvert une enquête approfondie pour faire la lumière sur cet événement tragique.

Hsoun 2
Date : le 02 septembre 2025 à 11h12
Et ces quelques millions justifient t-ils la destruction d'un pays et de sa société ? -- l'aide versée par l'union européenne est vraiment insignifiante. ( c'est 10 millions d'euros chaque année). Le problème est ailleurs !
Citation
 Tradiprogress à écrit:
En l'honneur des millions d'euros que reçoit le gouvernement pour les empêcher d'arriver en Europe. Millions d'euros qui sont ou ?
Tradiprogress
Date : le 02 septembre 2025 à 10h54
En l'honneur des millions d'euros que reçoit le gouvernement pour les empêcher d'arriver en Europe. Millions d'euros qui sont ou ?
Hsoun 2
Date : le 02 septembre 2025 à 10h28
Voilà le plus grand péril qui menace le Maroc et sa stabilité. Ces faits divers ne sont que le début, et le pire est à venir malheureusement. Nous avons des campements de migrants dans chaque chaque ville , chaque quartier, parfois même dans les villages. Pourquoi, et en quel honneur le pays doit-il subir cette invasion sans réagir ? ??
Berkshire
Date : le 02 septembre 2025 à 10h10
Un problème supplémentaire relativement nouveau que le pays devra gérer en plus des autres qui sont là depuis plusieurs décennies et toujours sans véritable solution viable/durable ...
Dernière modification le 02/09/2025 11:12
