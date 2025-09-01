L'international marocain Bilal El Khannouss rejoint le VfB Stuttgart en prêt

L'international marocain Bilal El Khannouss a rejoint le VfB Stuttgart en prêt depuis Leicester City, club de deuxième division anglaise, jusqu'à la fin de la saison, a annoncé lundi le club de Bundesliga. Le milieu offensif de 21 ans portera le numéro 11 à la MHP Arena, le stade du VfB Stuttgart.

«Mes premières impressions sont vraiment positives», a déclaré El Khannouss. «Le VfB est un grand club qui a connu un parcours réussi ces dernières années. J'attends avec impatience l'avenir, et je suis impatient de commencer et de mieux connaître mes coéquipiers», a-t-il dit.

Le directeur sportif du VfB, Fabian Wohlgemuth, a salué ce contrat : «Nous sommes vraiment ravis d'avoir pu conclure un accord pour Bilal El Khannouss. C'est un jeune joueur avec un grand potentiel qui va renforcer notre attaque, tant au centre que sur l'aile. Son dribble, sa vitesse et sa capacité de passe, combinés à son expérience internationale avec le Maroc, en font un véritable atout.»

Né à Strombeek-Bever (Belgique), El Khannouss a été formé dans les académies de jeunes d'Anderlecht et de Genk. Il a fait ses débuts en première division belge à 18 ans. Il a ensuite disputé 61 matchs de championnat pour Genk, enregistrant quatre buts et 14 passes décisives.

Le joueur a rejoint Leicester en 2024, inscrivant deux buts et délivrant trois passes décisives en 32 apparitions en Premier League, ainsi que 12 matchs en compétition européenne.

Avec la sélection A du Maroc, El Khannouss a fait 22 apparitions, marquant une fois et fournissant deux passes décisives. Il a remporté la Coupe d'Afrique des nations U23 en 2023 et a décroché une médaille de bronze olympique à Paris, en 2024.

Ayant représenté à la fois la Belgique et le Maroc au niveau des jeunes, Bilal El Khannouss a finalement opté pour les Lions de l'Atlas.