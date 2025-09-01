Ouarzazate : Décès d'une mère et de son nouveau-né lors d'un transfert hospitalier

Une femme enceinte et son nouveau-né sont décédés dimanche soir, alors qu'ils étaient transférés de l'hôpital régional de Zagora à celui de Sidi Hssain Benasser à Ouarzazate, à plus de 160 kilomètres, par une route montagneuse périlleuse qui passe par les virages de Ait Saoun.

Selon des sources médiatiques, la femme, qui était également mère d'une fillette de trois ans et originaire du village d'Oulad Youssef, avait subi une césarienne à l'hôpital de Zagora. Cependant, le nouveau-né souffrait d'asphyxie, nécessitant son transfert à Ouarzazate. La mère souffrait d'une hémorragie sévère après l'accouchement.

La même source a rapporté que l'absence d'un anesthésiste à l'hôpital régional a conduit à la décision de transférer la patiente et son nouveau-né à Ouarzazate.