Après les attaques de Jabaroot DZ, le roi Mohammed VI nomme un nouveau chef à la DGSSI

Le Maroc s'apprête à réorganiser ses services de protection contre les cyberattaques. Dans cette optique, la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d'Information (DGSSI), sous l'égide de l'Administration de la Défense Nationale, accueille un nouveau dirigeant.

«Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'État-Major Général des Forces Armées Royales, a nommé le Général de Brigade Abdellah Boutrig au poste de Directeur Général de la DGSSI. Ingénieur diplômé de l'Institut National de Statistique et d'Économie Appliquée (INSEA) et ancien élève de l'Académie Royale Militaire de Meknès (promotion 1987)», précise la DGSSI dans un communiqué publié ce lundi.

«Le Général de Brigade Abdellah Boutrig est également titulaire du diplôme du cours d'État-major, du Cours supérieur de défense, ainsi que d'un master en sécurité et défense du Collège Royal des études militaires supérieures. Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment celui de Directeur de l'assistance, de la formation, du contrôle et de l'expertise à la DGSSI, avant de devenir Inspecteur Adjoint des Transmissions des Forces Armées Royales.»

Cette nomination s'inscrit dans la continuité des efforts du Royaume du Maroc en matière de cybersécurité, renforçant son engagement à sécuriser et protéger le cyberespace national, enjeu stratégique pour la transition numérique, affirme la DGSSI.

Cette décision intervient après les cyberattaques qui ont ciblé les données des adhérents de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). L'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) a également été touchée, avec la diffusion sur les réseaux sociaux d'informations via un compte Telegram, nommé Jabaroot DZ, concernant des biens fonciers acquis par des ministres et des responsables sécuritaires du royaume.

La Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d'Information (DGSSI) a été créée par le décret n°2.11.509 du 21 septembre 2011.