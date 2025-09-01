Safi : La dépouille de Jamal Ait Lahcen rapatriée de Floride grâce à une campagne de solidarité

La dépouille de Jamal Ait Lahcen, décédé dans un accident de moto, le 23 août à Ocala en Floride (Etats-Unis), a été rapatriée au Maroc pour un dernier adieu. Son corps est arrivé dimanche et a été enterré le même jour dans sa ville natale de Safi, a confié un de ses amis marocains à Yabiladi lundi.

Le rapatriement a été rendu possible grâce aux amis du défunt et aux membres de la communauté marocaine en Floride, qui ont lancé une campagne GoFundMe pour récolter les fonds nécessaires.

Organisée par son meilleur ami, Abdelhamid Marouani, la campagne a permis de collecter 31 601 dollars pour couvrir les frais de rapatriement et pour aider la famille sur place dans les dépenses funéraires.

Ait Lahcen, qui vivait aux États-Unis depuis cinq ans, est décrit par ses amis comme «une personne humble, aimée de tous dans la communauté». «Sa disparition a été soudaine, déchirante, et a laissé un vide immense dans la vie de tous ceux qui le connaissaient et l'aimaient», a écrit Abdelhamid Marouani dans un hommage émouvant sur GoFundMe.

Le s'est produit lorsque Jamal rentrait chez lui après le travail. Sa moto est entrée en collision avec une voiture à un carrefour très fréquenté. Le défunt a succombé à ses blessures lors de son transfert urgent à l'hôpital HCA Florida Ocala.