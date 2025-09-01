Marché halal : Perwyn cède Isla Délice à A&M Capital Europe

Perwyn a annoncé, ce lundi, la cession de sa participation dans Isla Délice, leader du marché halal, à A&M Capital Europe. Selon un communiqué parvenu à Yabiladi, la finalisation de cette transaction est prévue plus tard cette année. L’investisseur européen en capital-investissement a pris «une participation majoritaire dans Isla Délice auprès de ses fondateurs et du fonds de capital-investissement français IDI en 2018, ouvrant la voie à une croissance et un développement substantiel, et transformant l’entreprise d’une structure dirigée par ses fondateurs en une organisation pilotée par une équipe de direction indépendante élargie», indique la source.

Ce processus assure «la professionnalisation continue de l’entreprise, un investissement significatif dans ses capacités de production, ainsi que trois acquisitions au Royaume-Uni, en Belgique et en Allemagne», souligne-t-on. Dans ce sens, une stratégie d’internationalisation a été déployée, de manière à ce que l’entreprise passe «d’une activité exclusivement française en une société désormais présente sur les trois marchés internationaux précités, ainsi qu’aux Pays-Bas, en Espagne et en Italie, où Isla Délice s’est développée de manière organique».

Heinz Holsten et John Gallagher, membres de l’équipe d’investissement de Perwyn et membres du conseil de surveillance d’Isla Délice, ont exprimé leur fierté «d’avoir transformé Isla Délice, d’un champion français dirigé par ses fondateurs à un spécialiste du halal, désormais présent sur plusieurs marchés européens et dirigé par une équipe de management professionnelle». Éric Fauchon, CEO d’Isla Délice, a également pour sa part indiqué que le soutien de Perwyn avait été «déterminant» en termes de croissance, «avec plus de 40 millions d’euros investis» dans les sites de production et «de nouvelles capacités développées».

Avec l’appui d’A&M Capital Europe, Isla Délice poursuit ainsi son développement en France et en Europe. Il s’agit notamment d’élargir les gammes et les canaux de distribution, tout en préservant le savoir-faire de l’offre halal construit en 35 ans.