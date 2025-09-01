Italie : L'autopsie retarde le rapatriement du corps d'une Marocaine tuée par son ex-partenaire

Des semaines après le meurtre par un ex-partenaire, la famille de Fatimi Hayat, une Marocaine de 46 ans vivant à Foggia (Italie), attend de pouvoir rapatrier la dépouille. Mais le corps est en attente d'autopsie, ce qui retarde le processus.

Pour accélérer la procédure, Giulio De Santis, conseiller municipal de Foggia chargé de la sécurité, a exhorté le procureur et le directeur de la polyclinique Riuniti à autoriser l'autopsie dans une lettre récente, ont rapporté les médias locaux.

De Santis a souligné qu'il agissait non seulement en «capacité institutionnelle», mais aussi en tant que membre d'une communauté profondément ébranlée par le crime. «Hayat avait demandé de l'aide à l'État, mais malgré cela, elle a été brutalement assassinée, victime d'un féminicide qui a choqué toute la communauté», a-t-il déclaré. «Maintenant, le moins que nous puissions faire est de nous assurer que son corps trouve la paix et que sa famille puisse lui faire ses adieux comme elle le mérite».

Fatimi rentrait du travail, le 7 août dernier, lorsqu'elle a remarqué son ex-partenaire. Elle a immédiatement alerté la police, mais à leur arrivée, elle gisait déjà sans vie sur le trottoir.

Elle avait déjà signalé l'homme et était sous la protection du «Code rouge», une loi qui prévoit des procédures accélérées dans les cas de violences fondées sur le genre. L'autopsie vise à clarifier le nombre de coups de couteau qu'elle a subis lors de l'attaque.