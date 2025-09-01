Hamza Igamane brille avec un doublé lors de ses débuts à Lille contre Lorient

Pour sa première sortie sous les couleurs du LOSC, l'international marocain Hamza Igamane a brillé en inscrivant deux buts, contribuant ainsi à la large victoire de Lille contre Lorient, 7-1. Ce match, qui s'est déroulé le samedi 30 août 2025, marquait la troisième journée de la Ligue 1 française.

Âgé de 22 ans, Igamane a été introduit en seconde mi-temps par son entraîneur. Il a marqué son premier but à la 80e minute, avant de récidiver dans le temps additionnel.

? Hamza Igamane ??... Quel début en fanfare ! ? pic.twitter.com/nrDYo9mcFt — Actu Foot (@ActuFoot_) 31 août 2025

L'entraîneur Bruno Génésio a expliqué : «J'ai décidé de le faire entrer en seconde période, car je savais qu'il pourrait exploiter les espaces restreints avec sa technique. Pour un premier match, c'est une performance remarquable qui va renforcer sa confiance et celle de l'équipe.»

? Débuts tonitruants !



1 entraînement, 1 match, 45 minutes, 2 buts et un cri de guerre mémorable ?



Hamza Igamane est bien là, mesdames et messieurs ! #FCLLOSC pic.twitter.com/DBoyEWqmji — LOSC (@losclive) 30 août 2025

Son coéquipier Romain Perraud a salué sa prestation : «Il a réalisé une performance incroyable pour sa première apparition. Entré en jeu, il a su exploiter les espaces et marquer deux superbes buts, alors qu'il n'est avec nous que depuis deux jours. C'est impressionnant.»

La veille, Lille avait officialisé l'arrivée d'Igamane, en provenance des Glasgow Rangers, pour un montant de 10 millions d'euros. Le joueur a signé un contrat qui court jusqu'en 2030.