Un mineur marocain arrêté pour viol d'une adolescente à Madrid : polémique autour de la gestion migratoire en Espagne

Dimanche, la police nationale espagnole a procédé à l'arrestation d'un mineur marocain de 17 ans, accusé d'avoir violé une adolescente espagnole de 14 ans à proximité du centre d'accueil pour mineurs étrangers dans le quartier de Hortaleza, à Madrid.

Francisco Martín, délégué du gouvernement à Madrid, a confirmé l'arrestation d'«un mineur suspecté d'avoir commis le viol d'un autre mineur dans le quartier de Hortaleza», sans préciser la nationalité des protagonistes. Et cette omission a été critiquée par certains médias espagnols.

L'incident s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi, près du centre, que les médias locaux qualifient de «l'un des plus dangereux d'Espagne». Un voisin, alerté par les cris de la victime, a immédiatement contacté la police. À leur arrivée, les agents ont découvert la jeune fille en état de choc, après que le suspect l'ait traînée dans une zone boisée du parc Isabel Clara Eugenia, jouxtant le centre. Ses vêtements inférieurs étaient tachés de sang suite à l' «agression sexuelle violente».

Le suspect a été rapidement localisé, mais a tenté de fuir et de résister à son arrestation. Les forces de l'ordre ont réussi à le maîtriser, puis l'ont conduit à l'Unité de protection de la famille et des femmes pour les procédures légales, avant de le transférer dans une cellule de détention pour mineurs de la police judiciaire à Madrid.

L'opposition critique le gouvernement Sánchez

La présidente de la région de Madrid, Isabel Díaz Ayuso du Parti Populaire, a pointé du doigt le Premier ministre Pedro Sánchez, l'accusant d'avoir «doublé» le nombre de mineurs migrants dans la région. Sur X, elle a déclaré : «Chaque jour, ils arrivent plus agressifs et dans de pires conditions, et le gouvernement Sánchez ne fait que doubler leur nombre et les abandonner tout en attaquant les dirigeants régionaux.» Elle a ajouté que cela «coïncide avec l'arrivée de centaines de milliers d'adultes chaque année par l'aéroport de Barajas», concluant par «C'est inacceptable ! Assez.»

De son côté, le leader du Parti Populaire, Alberto Núñez Feijóo, a critiqué l'absence d'une politique migratoire claire du gouvernement Sánchez, affirmant : «C'est une politique de tout va, avec des conséquences sur la coexistence.» Feijóo a dénoncé la demande du gouvernement aux régions d'accueillir plus de 3 000 mineurs «à un moment où les ressources publiques sont saturées».

«Nous avons lu que le gouvernement menaçait les dirigeants régionaux d'envoyer la police s'ils ne se conformaient pas. La question est : comment pouvez-vous envoyer la police contre les dirigeants régionaux ? Ce qui devrait être fait, c'est d'envoyer les forces de sécurité aux frontières espagnoles pour assurer la sécurité.» Alberto Núñez Feijóo

Le leader de Vox, Santiago Abascal, a tenu Pedro Sánchez «et tous ceux qui profitent de l'invasion islamique» pour responsables du viol. Sur X, il a déclaré : «Elle est victime de Sánchez, de l'organisation Open Arms, du système bipartite et de tous ceux qui profitent de l'invasion islamique.»

Le chef du parti d'extrême droite, connu pour ses positions anti-marocaines, a ajouté : «Voilà ce que Pedro Sánchez apporte. C'est le résultat de l'invasion parrainée par les deux grands partis depuis des décennies.» Selon lui, les mineurs étrangers «violent les femmes et les filles, agressent les personnes âgées» et «se vantent de vivre aux dépens des Espagnols».