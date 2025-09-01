Casablanca lance des toilettes publiques gratuites et durables

Le groupe Casablanca a annoncé aujourd'hui, lundi 1er septembre 2025, le lancement d'un système innovant et durable de toilettes publiques gratuites. Cette initiative fait suite au succès d'une phase pilote qui a permis de définir des standards de qualité et de sécurité sanitaire pour ces infrastructures.

Cette nouvelle génération de toilettes publiques garantie une propreté constante, un entretien régulier et sont équipées de technologies modernes. La gestion de ces installations repose sur des systèmes intelligents qui assurent une surveillance continue du service, avec un déploiement stratégique dans les places, parcs, gares et zones très fréquentées.

Conçues selon les dernières normes internationales, ces installations proposent des espaces séparés pour hommes et femmes, ainsi que des équipements adaptés pour les enfants et les personnes en situation de handicap. Elles disposent de systèmes de ventilation, de détecteurs d'incendie, de caméras de surveillance externes et d'un éclairage garantissant confort et sécurité. Les unités seront accessibles de 8h00 à 20h00 en temps normal, et de 8h00 à 22h00 pendant la saison touristique.

Des équipes spécialisées sont chargées du nettoyage et de la désinfection. Le financement de l'entretien est assuré par l'intégration d'espaces publicitaires, garantissant ainsi la pérennité du projet.