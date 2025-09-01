Maroc : Les livreurs de Glovo en grève générale de 48 heures

Les livreurs de la plateforme Glovo Maroc affiliés à l’Union marocaine du travail (UMT) sont en grève générale de 48 heures, ce 1er et 2 septembre. A Casablanca, cette mobilisation est marquée par un sit-in prévu ce lundi devant le siège social de la société, à Casablanca Finance City. Ce mouvement social fait suite à des protestations menées depuis juillet dernier, contre la diffusion d’une carte tronquée du Maroc et pour l’amélioration des conditions de travail.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, l’organisation syndicale souligne en effet que les revendications des livreurs portent principalement sur l’augmentation du tarif de base, pour accompagner la cherté de la vie et la dégradation du pouvoir d’achat. Il s’agit aussi d’une double-tarification pour le service de nuit, vu les conditions risquées, outre une double rémunération lors des fêtes nationales et religieuses pour compenser le temps familial sacrifié.

Les livreurs exigent également le paiement total de la commande annulée, la fin des commandes groupées et la mise en place d’algorithmes adéquats avec le Code de la route, ainsi qu’avec les normes de santé et de sécurité. Ils insistent, en outre, sur la protection des données personnelles et la réouverture des zones de Bouskoura et Dar Bouazza.

Par ailleurs, les travailleurs demandent «la réactivation des comptes suspendus ou bloqués arbitrairement». Selon les grévistes, toute suspension similaire «sans explication ni enquête équitable doit être interdite». Pour eux, cette mesure ne pourrait être prise sans procédures disciplinaires claires et sans que les concernés ne soient entendus.