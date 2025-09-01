Nayef Aguerd signe avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2030

l4international marocain Nayef Aguerd a désormais rejoint l'Olympique de Marseille, en provenance du club anglais West Ham United, dans le cadre d'un accord évalué à environ 23 millions d'euros. Avec ce transfert, le défenseur marocain fait son retour en Ligue 1, après un passage réussi à la Real Sociedad, où il a participé à 36 matchs la saison dernière.

Dès le début du mercato, la direction de l'OM a fait du renforcement de sa défense une priorité. Après s'être rallié CJ Egan-Riley et Facundo Medina, le club a lorgné un joueur plus expérimenté, optant finalement pour Aguerd après une observation attentive par Medhi Benatia et de Pablo Longoria.

Selon l'accord, le défenseur marocain de 29 ans signera un contrat qui s'étendra jusqu'en 2030. Il devrait quitter l'Angleterre et se rende à Marseille dans les prochaines heures, pour finaliser les détails et rejoindre l'équipe, sous la direction de l'entraîneur Roberto De Zerbi.

Nayef Aguerd, qui a déjà joué pour Dijon et Rennes en France, est une figure clé de la défense de l'équipe nationale du Maroc, avec laquelle il compte 55 sélections et deux buts. A l'OM, il constitue un renfort solide pour la défense, en amont des compétitions de la nouvelle saison.