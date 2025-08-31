Football : Mourad Daoudi El Ghezouani rejoint les Xolos de Tijuana au championnat mexicain

Le joueur maroco-espagnol Mourad Daoudi El Ghezouani a rejoint la Liga MX au Mexique, où il porte désormais les couleurs des Xolos de Tijuana pour la saison de l’Apertura 2025/26. Après Oussama Idrissi à Pachuca, son compatriote arrive en provenance d’Elche, devenant ainsi le deuxième joueur d’origine marocaine à évoluer au Mexique. Le championnat mexicain commence en effet à attirer des professionnels au-delà de ceux issus d’Amérique du Sud, comme l’Espagne, la Jamaïque, le Cameroun, ou encore le Maroc, apportant une diversité dans le jeu.

Selon Fox, Mourad Daoudi El Ghezouani deviendra l’attaquant attitré de Sebastián Abreu, qui cherche à combler les lacunes offensives des Xolos de Tijuana. A 27 ans, le joueur né à Balsapintada (Espagne) d’origine marocaine est riche d’un parcours professionnel commencé au centre de formation de Villarreal. Il a également évolué au sein de Orihuela CF, CD Alcoyano et Burgos CF.

Les puedo decir que Mourad del Elche es nuevo jugador de Tijuana. Del otro refuerzo me dicen que es uruguayo, tmb delantero.

Pero como dicen los DTs, hasta que no los vea llegar y entrenar… ?@FOXDeportes — Jessi Zamora (@jessizamora) August 30, 2025

Pour autant, le joueur a été rarement vu sur la pelouse, durant sa saison au sein de la Liga espagnole. Avec Elche, il aura fait deux matchs et totalisé 50 minutes, sans marquer de but. En tout, il aura par ailleurs marqué 18 buts en 81 match, en plus de passes décisives. Son transfert au championnat mexicain lui permettrait d’accumuler plus de temps de jeu, vu son rôle principal pour créer des opportunités offensives.

Avec 12 points pour le moment, Tijuana est pour sa part classé septième parmi les clubs de la Liga MX. Pour le compte de septième journée, dimanche, le club a battu Nexaca par 3 buts à 0. Le prochain match des Xolos est prévu le 14 septembre face à San Luis.