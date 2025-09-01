Menu
Connexion Voyages Yabiladies Islam Radio Forum News
﻿
Brève

5 morts et 11 blessés dans un accident de la route à Sidi Bennour

Publié Temps de lecture: 1'
DR

Cinq personnes ont été tuées, dimanche matin et 11 autres ont été blessées, dans un accident de la route survenu sur la route nationale n°7 reliant El Jadida et Marrakech, au niveau de la commune d'Ouled Amran, dans la province de Sidi Bennour.

Selon Hespress, l'accident a été causé par une collision impliquant trois véhicules : deux légers et un tracteur agricole. Le bilan initial a été de cinq morts issus de la même famille. Les blessés ont été transportés à l'hôpital régional de Sidi Bennour pour recevoir les soins médicaux nécessaires, tandis que les dépouilles des morts ont été transférés à la morgue.

Des unités de la Gendarmerie royale et des autorités locales ont été dépêchées sur les lieux. Une enquête a été ouverte.

Voir 1 commentaires
Berkshire
Date : le 01 septembre 2025 à 13h01
5 morts !!! Hier encore un autre accident vers Midelt: 3 morts Il y a à peine quelques jours, 8 morts (ici ) Une routine semble s'installer sans que la société ne s'en soucie, ça n'émeut plus personne, aucun haut responsable ne se déplace, aucun débat, aucun suivi des résultats des enquêtes, aucune mesure pour limiter ces drames .... RIEN.
Voir 1 commentaires
Emission spécial MRE
2m Radio + Yabiladi.com
  Fil Info
  Les articles les plus...
Application Yabiladi News sur IOS
© Yabiladi.com 2002 - 2025 - tous droits réservés | Mentions légales | Paramètres des cookies | Copyright | Publicité | Politique de Confidentialité | Nous contacter