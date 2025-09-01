5 morts et 11 blessés dans un accident de la route à Sidi Bennour

Cinq personnes ont été tuées, dimanche matin et 11 autres ont été blessées, dans un accident de la route survenu sur la route nationale n°7 reliant El Jadida et Marrakech, au niveau de la commune d'Ouled Amran, dans la province de Sidi Bennour.

Selon Hespress, l'accident a été causé par une collision impliquant trois véhicules : deux légers et un tracteur agricole. Le bilan initial a été de cinq morts issus de la même famille. Les blessés ont été transportés à l'hôpital régional de Sidi Bennour pour recevoir les soins médicaux nécessaires, tandis que les dépouilles des morts ont été transférés à la morgue.

Des unités de la Gendarmerie royale et des autorités locales ont été dépêchées sur les lieux. Une enquête a été ouverte.