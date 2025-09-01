L'international marocain Eliesse Ben Seghir rejoint le Bayer Leverkusen

Le footballeur international marocain Eliesse Ben Seghir a rejoint le Bayer 04 Leverkusen en provenance de l'AS Monaco, a annoncé le club allemand dimanche, dans un communiqué de presse. Le milieu offensif de 20 ans a signé un contrat avec le champion de la Bundesliga, valable jusqu'au 30 juin 2030.

«Eliesse Ben Seghir est un technicien de haut niveau, créatif et habile dans le dribble, avec des passes précises qui ouvrent le jeu. Il donnera un coup de pouce supplémentaire à notre attaque», a déclaré le directeur sportif du Bayer Leverkusen, Simon Rolfes. «Il peut jouer à la fois sur les ailes et au centre. Il est imprévisible et constitue un excellent ajout à notre équipe. Nous sommes impatients de le voir dans le maillot du Bayer 04», a-t-il ajouté.

Ben Seghir a décrit ce transfert comme «un pas vers une nouvelle culture footballistique». Pour lui, «la Bundesliga est très différente de la Ligue 1, ce qui la rend particulièrement excitante». «J'ai vraiment hâte de la découvrir», a-t-il dit.

Le milieu de terrain, qui compte 11 sélections et 3 buts pour le Maroc, a ajouté : «J'ai suivi le parcours impressionnant du Bayer 04 ces dernières années. En France et aussi au Maroc, le Bayer Leverkusen est considéré comme un fleuron du football allemand. C'est formidable de faire maintenant partie de cela.»

Né en 2005 à Saint-Tropez de parents marocains originaires de Tinghir, Ben Seghir a commencé son parcours footballistique au SC Cogolinois (2010–2016), avant de rejoindre Fréjus St-Raphaël (2016–2018) et l'AS Aix-en-Provence (2018–2020), puis de choisir l'AS Monaco plutôt que l'Olympique de Marseille à l'âge de 15 ans.

À Monaco, il s'est rapidement fait remarquer. En 2024, a fait ses débuts en Ligue des champions avec une performance remarquable contre le FC Barcelone. Sur le plan international, le jeune joueur s'est engagé tôt avec le Maroc, faisant ses débuts la même année.