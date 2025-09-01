Menu
Casablanca : Huit personnes, dont cinq femmes, arrêtées pour dégradation de biens privés

Huit individus, dont cinq femmes, ont été arrêtés dimanche matin au quartier Aïn Sebâa à Casablanca, pour leur implication présumée dans une affaire de dégradation de biens privés.

Selon une source sécuritaire, la police a reçu une notification concernant un groupe de personnes auteurs de troubles et d'endommagement de quatre voitures dans une rue. L'intervention immédiate a aboutit à l'arrestation des mis en cause.

L'opération de fouille et de saisie menée dans le cadre de cette affaire a permis de découvrir deux armes blanches en possession des suspects, ainsi qu'une moto soupçonnée d'avoir été utilisée pour faciliter ces actes criminels.

Les suspects ont été placés en garde à vue, pour les suites de l'enquête.

