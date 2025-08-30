Menu
Brève

Berkane : Arrestation de trois frères après une agression mortelle

La police judiciaire de la ville de Berkane a arrêté, dimanche, trois frères soupçonnés d'être impliqués dans un crime d'agression ayant entraîné la mort de la victime. Cette opération a été réalisée en coordination avec la police des frontières au port de Beni Ansar et la Direction générale de la surveillance du territoire.

Selon les premières conclusions de l'enquête, les suspects auraient attaqué la victime de manière violente après l'avoir percutée avec une voiture, avant de la poignarder avec un couteau. Grièvement blessée, elle a succombé à ses blessures lors de son transfert à l'hôpital.

Les investigations ont permis d'identifier les suspects, dont deux ont été arrêtés dans la ville de Berkane, tandis que leur troisième frère a été appréhendé alors qu'il tentait de quitter le territoire en mer vers un pays européen.

Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête.

